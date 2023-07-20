السمكة الصخرية تهاجم سيدة على شاطىء رأس غارب

عثرت أحد الأسر على الشاطئ في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر على سمكة الصخرة القاتلة، التي تمتلك سمًا شديد السمية.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة السابق بالبحر الأحمر إنه لجهل الأسرة بطبيعتها وشعورهم بالفضول قاموا بإخراجها من الماء، لكن عندما تعرضوا للهجوم بواسطة السم القاتل الذي يفرزه هذا النوع من الأسماك، على الفور تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى رأس غارب المركزى ومنها الي مستشفى السويس لعدم لعدم توفر المصل.

وأضاف رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة السابق أن السيدة بحالة جيدة الان بعد مرور 3 أيام علي حادث وغز السمكة

وأكد الطيب علي التنبيه بضرورة الابتعاد تمامًا عن هذا النوع من الأسماك القاتلة إذا عثر عليها أي شخص آخر، ونتجنب لمسها أو التقرب منها بأي شكل من الأشكال.

جدير بالذكر هذه السمكة العجيبة التي تسمي السمكة الصخرية او stone fish والتي تعتبر من أكثر الكائنات البحرية خطورة

إذ أنها من أقوى الأسماك وأخطرها وهي تعيش في المحيطات باستراليا ولها لون بني غامق مثل الصخر لهذا سميت سمكة الصخرة لها 30 سن حاد خلف ظهرها وهي تاكل الاسماك الصغيرة والمحار وتسببت في قتل أكثر من 52 شخصا استراليا.

وتوجد السمكة الصخرية في البحار الدافئة وغالباً ما تكون مختبأة في الشعاب المرجانيه قرب وحول الصخور، أو نائمه في الوحل أو الرمل والغريب أن لها القدرة على العيش حتى 20 ساعة خارج المياه.