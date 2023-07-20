كريستيانو رونالدو.. الكواليس الأخيرة للنصر السعودي استعدادًا لكأس الملك.. ومواعيد مواجهات العالمي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي انطلاق صافرة فعاليات بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، المقرر لها 28 يوليو الجاري على الأراضي السعودية.

كريستيانو رونالدو يسعى لحصد أول ألقابه مع النصر السعودي

واستعد فريق النصر السعودي للبطولة العربية بخوض مواجهات ودية عدة أمام حيث فاز على فريق ألفيركا بنتيجة هدفين دون رد، ولحق الهزيمة بنظيره فارينزى بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، واستطاع هزيمة سيلتا فيجو بخماسية نظيفة، ويلعب الودية الأخيرة أمام بنفيكا اليوم ثم يطير إلى السعودية لخوض منافسات البطولة العربية للأندية.

ويأمل كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي فى تحقيق أول ألقابه بعد الانضمام إلى صفوف العالمى عندما يلتقى شقيقه السعودي نادي الشباب، في البطولة العربية للأندية بنسختها الحالية التى تحتضنها الأراضى السعودية.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي مواجهة أمام نظيره الاتحاد المنستيري في ثان لقاءاته بالبطولة، يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو المقبل.

على أن يختتم العالمى مباريات المجموعة بملاقاة الزمالك المصري يوم الثالث من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك 37 فريقًا من الدول العربية المختلفة ببطولة كأس العرب للأندية 2023، على أن يتم انتقاء 32 فريقًا يتم بينهم لعب دور أول ثم دور ثانٍ يوصل إلى انتقاء 6 فرق تضاف إلى 10 فرق ضمنت موقعها في دور المجموعات.

وتقسم منافسات البطولة الى أربع مجموعات على النحو التالى:

المجموعة الأولى وتضم كلا من: الترجي التونسي - الاتحاد السعودي - الصفاقسي- الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية وتضم كلا من: السد القطري - الوداد المغربي – أهلى طرابلس - الهلال السعودي.

المجموعة الثالثة وتضم كلال من: الزمالك المصري – الاتحاد المنستيري - النصر السعودي – الشباب السعودي.

المجموعة الرابعة وتضم كلا من: الوحدة ـ الرجاء الرياضي ـ الكويت الكويتي ـ شباب بلوزداد.

وعلى الجانب الآخر تنتظر جماهير الكرة المصرية مشاهدة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى مواجهته الاولى أمام الاتحاد المنستيري فى مستهل مشوار الأبيض بالبطولة المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.

ويقع فريق الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري بالمجموعة الثالثة التي تضم كلا من النصر والشباب.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد المنستيري يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات KSA Sports ـ AL Kass