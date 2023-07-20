في اليوم الخامس من الشهر الخامس من التقويم الصيني القمري القديم، يقام واحدًا من المهرجانات الأكثر شهرة في الصين، وهو مهرجان قوارب التنين.

مهرجان قوارب التنين "أسطورة صينية قديمة"

تنتشر مئات من القوارب في الكثير من المدن الصينية على متنها بحارة محترفون، يستعدون لخوض مسابقة التنين السنوية .

ويعرف مهرجان قوارب التنين باسم دوانو أيضًا، وهو مهرجان شعبي قديم، يقام لجلب الحظ السعيد وطرد الأرواح الشريرة والترفيه.

مهرجان قوارب التنين

وتناول السكان خلال احتفالات مهرجان قوارب التنين، كرات من الأرز، اعدت خصيصًا للاحتفال به.

ويعود أصل مهرجان قوارب التنين، إلى أسطورة تاريخية عن شاعر يدعى تشويوان، عاش قبل الميلاد بنحو 300 سنة، اتهم هذا الشاعر بالخيانة لكنه انتحر في النهاية عبر إغراق نفسه في النهر.

السكان لم يقتنعوا برواية خيانته تسابقوا إلى النهر لإنقاذه او لاستعادة جثته، وألقوا كرات من الأرز في النهر حتى ياكلها السمك بدلًا من جثة تشويوان.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

https://youtu.be/yEF9MP7VN1w