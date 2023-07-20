إزالة فورية لحالة تعدٍّ بقرية المحروسة بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد غلاب، حملة لإزالة حالة تعدى مساحة ٢٠٠ متر تعدٍّ على أرض أملاك دولة، عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الطويرات داخل حدود الـ٢ كيلو.

أوضح العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لحالات التعدي كافة على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لأشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة كافة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، محمد عز سكرتير المدينة، خلف حامد عضو إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، هاشم عبدالفتاح مدير الإعلانات بالوحدة، طه محمد عضو قسم الكهرباء بالوحدة، حملة إعلانات لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع المعتقل - منطقة المساكن، وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد ١٠ إعلانات مخالفة.

أوضح لطفي أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على الشوارع والميادين والطرق العامة كافة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.