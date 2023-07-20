توفى أحد المشردين، داخل ملجأ قبل ايام متأثرا بارتفاع درجات الحرارة ، في مدينة فينيكس، عاصمة ولاية اريزونا الامريكيه.

الحرارة تفتك بالمشردين في شوارع امريكا

المشردين في امريكا

واصبح الموت يتربص بالمشردين وهم في طريقهم لاقرب متجر لشراء المياه، فهم يتساقطون موتى في الشوارع.

وقالت إحدهن، عندما تغيب الشمس اسير في الشارع باتجاه المتجر الذي يبعد 6 بنايات فقط، ولا توجد طريقة اخرى للسير إلى المتجر في ظل ارتفاع درجة الحرارة غير المقولة الآن ، لن افعل ذلك ، الطقس حار للغاية، وليس لدي ما يكفي من الماء او اي شيء احتاجه ، لانني كنت بلا مأوى بسبب إهمالي عن دعم المواد الغذائية ، والسير إلى المتجر يعني الموت، ولا ينبغي ان تكون هذه مشكلة في امريكا.

وشهدت اعداد المشردين في امريكا ، زيادة كبيرة خلال الآونة الأخيرة بنحو 23% ، خاصة في ولاية اريزونا، ومع موجات الحر الشديد سجلت فينيكس وضواحيها نحو 425 حالة وفاة في العام الماضي ، لكن الطقس هذا الصيف سجل درجات اعلى.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

https://youtu.be/pd98TsQFH6g