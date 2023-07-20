عاجل
طفل يهدد حياة المواطنين.. ضبط صغير يقود سيارة بالسلام ألحان التسول.. ضبط فرقة تستجدي المارة بالموسيقى في القاهرة مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حريق برج سكني بفيصل
الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حريق برج سكني بفيصل

حريق عقار بفيصل..
حريق عقار بفيصل.. أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أخرين بحروق واختناقات فى حريق هائل بطابقين داخل برج سكنى مكون من 13 طابق بمنطقة التعاون بفيصل. 

txt

وفاة شخصين في حريق عقار فيصل

txt

اندلاع حريق في عقار من 12 طابقاً بفيصل


 حريق برج فيصل


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب حريق داخل برج سكنى بمنطقة التعاون بفيصل ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابقين التاسع والعاشر من برج سكنى مكون من 13 طابق.

ضحايا حريق فيصل 

 وأسفر الحريق حتى الان عن وفاة سيدة وإصابة 5 أخرين بينهم 2 بحروق وتم نقلهم إلي مستشفى أم المصريين كما تم نقل 2 اخرين إلي مستشفى الهرم لتلقى العلاج وتم إسعاف مجند إطفاء لمكان الحريق ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر عثر أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف على جثة فتاة غارقة فى ترعة بحر يوسف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزى جنوب المحافظة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز سمسطا من عدد من الأهالي بعثورهم علي جثة فتاة طافية فى مياه بحر يوسف، فى المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إيمان .ر. طالبة ومقيمة قرية دشاشة متغيبة ومبلغ باختفائها، إلى مستشفى سمسطا تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بتكليف المباحث بتحرياتها حول الواقعة.
 

مواد متعلقة

إخماد حريق شقة سكنية في أرض اللواء

إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بمدينة بدر

ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية ببولاق

السيطرة على حريق شقة سكنية في بولاق أبو العلا

إجلاء المئات بجزيرة لا بالما بسبب حريق غابات

الجريدة الورقية