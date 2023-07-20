مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حريق برج سكني بفيصل

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أخرين بحروق واختناقات فى حريق هائل بطابقين داخل برج سكنى مكون من 13 طابق بمنطقة التعاون بفيصل.



حريق برج فيصل



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب حريق داخل برج سكنى بمنطقة التعاون بفيصل ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابقين التاسع والعاشر من برج سكنى مكون من 13 طابق.

ضحايا حريق فيصل

وأسفر الحريق حتى الان عن وفاة سيدة وإصابة 5 أخرين بينهم 2 بحروق وتم نقلهم إلي مستشفى أم المصريين كما تم نقل 2 اخرين إلي مستشفى الهرم لتلقى العلاج وتم إسعاف مجند إطفاء لمكان الحريق ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر عثر أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف على جثة فتاة غارقة فى ترعة بحر يوسف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزى جنوب المحافظة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز سمسطا من عدد من الأهالي بعثورهم علي جثة فتاة طافية فى مياه بحر يوسف، فى المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إيمان .ر. طالبة ومقيمة قرية دشاشة متغيبة ومبلغ باختفائها، إلى مستشفى سمسطا تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بتكليف المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

