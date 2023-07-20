10 ندوات كبرى للتعريف بدروس الهجرة النبوية المشرفة

احتفالًا بالعام الهجري الجديد..

عُقدت اليوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ - الموافق 19 يوليو 2023م ( 10 ) ندوات كبرى بعنوان: "دروس من الهجرة النبوية المشرفة"، للتعريف بدروس الهجرة النبوية المشرفة، والتي من أهمها: حسن التخطيط، وحسن الإعداد، والبذل، والتضحية، والفداء، مع عمق الإيمان بالله، وحسن التوكل عليه، وذلك على النحو التالي.

‏ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد الجامع بمدينتي، حاضر فيها الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق جامعة الأزهر، والدكتور عطية الزلمة أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والدكتور عبد الشافي الشيخ أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والدكتور محمود منصور أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عزت حميدان إمام المسجد، والقارئ الشيخ مدحت رمضان عبدالصبور قارئ ومبتهلا.

‏كما أقيمت ندوة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالفسطاط، حاضر فيها الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور رمضان الصاوي عميد كلية الشريعة الإسلامية بتفهنا الأشراف بجامعة الأزهر، والدكتور عطا السنباطي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمد عوض إمام المسجد، والقارئ الشيخ طه النعماني قارنا، والمبتهل الشيخ محمد الجزار مبتهلا.

‏كما أقيمت ندوة بمسجد النور المحمدي بالمطرية حاضر فيها الدكتور مصطفى عمارة أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور ياسر مرسي أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور عيد حسن حسن أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الرخ أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان قارئا ومبتهلا.

‏وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين حاضر فيها: الدكتور أحمد حسين ابراهيم عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور خالد عبد العال أحمد عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنوفية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ محمد الدومي إمام المسجد، والقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي قارنا ومبتهلا.

كما أقيمت ندوة بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة، حاضر فيها: الدكتور خالد سعيد البسيوني عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور شعبان محمد عطية أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عبد الباسط محمد خلف أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، والدكتور ناصر دسوقي السقا مدير الدعوة والبر بمديرية أوقاف الجيزة، والشيخ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم إمام المسجد، والقارئ الشيخ أحمد عبد الباقي راشد قارئا ومبتهلا.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الكبير (الأشراف) الشباب بالعبور، حاضر فيها: والدكتور عوض إسماعيل عبد الله إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة سابقا، والدكتور جاد الرب أمين عبد المجيد عميد الدراسات الإسلامية سابقا، والدكتور أسامة إبراهيم محمد محمد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم محمد بلاسي محمد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتور محمد السيد نصار مدير عام المساجد، والقارئ الشيخ محمود أسامة حسني قارنا، والمبتهل الشيخ أحمد مسعد السيد أحمد مبتهلا.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي (البرهامي) بدسوق، حاضر فيها: الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، ووالدكتور زكي صبري محمد عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدكتور شعبان عبد الإله السيد عيد أستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور طلعت عبد الله بسيوني أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والدكتور أيمن على أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ حاتم فوزي البري إمام المسجد، والشيخة بشير محمدي عبد العزيز إمام المسجد، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض قارنا، والمبتهل الشيخ إبراهيم صلاح خليفة مبتهلا.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد آل الشامي بالمحلة الكبرى، حاضر فيها: والدكتور محمود حامد عثمان أستاذ أصول الفقه المتفرغ بشريعة طنطا، والدكتور ياسر عطية الصعيدي أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور محمد أحمد الحفناوي أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور تامر عبد رب النبي المزين مدرس الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب معالي الوزير، والقارئ الشيخ إبراهيم سيد أحمد قارئا، والمبتهل الشيخ أحمد رأفت الطويل مبتهلا.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة، حاضر فيها: الدكتور مبروك عبد العظيم أحمد أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بني سويف، والدكتور جمال رجب عبد الحسيب أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة الأزهر، والدكتور محمد حسني جاد الرب مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف، والدكتور أحمد سيد يونس مدرس العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ صالح أبو القاسم إمام المسجد، والقارئ الشيخ فراج أحمد فراج قارنا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلا.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد ناصر ميدان المنفذ بمدينة أسيوط، حاضر فيها: الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور رفعت علي محمد سيد عميد كلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جمال محمد إسماعيل أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، والدكتور حسين عبد العال حسين وكيل كلية أصول الدين بأسيوط، والشيخ حسين علي محمد إمام المسجد، والقارئ الشيخ يونس خليفة يونس قارئا، والمبتهل الشيخ صلاح زكي حامد العربي مبتهلا.