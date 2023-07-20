ألحان التسول.. ضبط فرقة تستجدي المارة بالموسيقى في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإستخدام الآلات الموسيقية لإستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.



وكشفت ترحيات المباحث أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

اعترافات المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.