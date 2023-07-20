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ألحان التسول.. ضبط فرقة تستجدي المارة بالموسيقى في القاهرة مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حريق برج سكني بفيصل بسبب الحر.. غرق 3 أشقاء سوريين في تركيا والأم تصاب بصدمة
الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ألحان التسول.. ضبط فرقة تستجدي المارة بالموسيقى في القاهرة

فرق موسيقية تتسول
فرق موسيقية تتسول بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإستخدام الآلات الموسيقية لإستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

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وكشفت ترحيات المباحث أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

 

اعترافات المتهمين

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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