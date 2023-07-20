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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مروة صبري تهاجم عارفة عبدالرسول بسبب "زرار البنطلون"

عارفة عبدالرسول
عارفة عبدالرسول

 علقت الإعلامية مروة صبري، على صورة  الفنانة عارفة عبدالرسول، التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، مرتدية بنطلون، وعلقت قائلة: "نسيت زرار البنطلون".

زرار بنطلون عارفة عبدالرسول 

وقالت مروة صبري: الموضوع غريب ومخيف.. وتلاقي الفنان يقول لك لا أرغب في ركوب الترند، حضرتك بشكلك وقيمتك عملت كده ليه صورة زي دي Funny لا مضحكتنيش.. مع احترامي لكل الناس والمليون كومنت الذين دخلوا يقول لها أنت لذيذة وجميلة.. لا أنا آسفة يا أستاذة عارفة الصورة دي مضحكتنيش.

وتابعت مروة صبري: الصورة دي لا تليق بحضرتك.. حضرتك فنانة جميلة وعظيمة متتصوريش صورة زي دي، وكان في صورة على البحر وعادي هي حرة، وفي ناس قالت إنها ناسية.. إزاي يا جماعة؟ هي منزلة الصورة وكاتبة.. الفنانة عارفة عبدالرسول جدة أحفادها يقولوا إيه أو يتصوروا إزاي.

واستكملت مروة صبري: تخيلوا لو فنانة صغيرة في السن وعملت التصرف ده مكنش حد كان يعديها لها والسوشيال ميديا كانت تتقلب وتعيش تريند والناس تطلعها على المسرح.. كثرت الأسباب والتريند واحد.

جاء ذلك خلال تقديم برنامج "قعدة ستات" المذاع على شاشة "القاهرة اليوم".

https://fb.watch/lUSuAXVUF6/?mibextid=qC1gEa

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