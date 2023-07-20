كيف ترى رسالة محذوفة على WhatsApp

يتيح لك WhatsApp حذف رسالة بعد إرسالها. يمكنك أيضًا تعديل رسائل WhatsApp المرسلة إذا كنت ترغب في ذلك.

يمكن أن تكون هذه الخيارات مفيدة إذا أسقطت نصًا عن طريق الخطأ في الدردشة الخاطئة. لنكن صادقين. يجب أن تتساءل عما إذا كانت هناك طريقة لقراءة هذه الرسائل المحذوفة. يمين؟

رسميًا ، لا توجد طريقة رسمية لقراءة الرسائل المحذوفة على WhatsApp. لا يمكنك أنت أو المتسلل أو والدك قراءته ، حتى إذا كان هناك شركة أو ولي أمرك يدير هاتفك. ومع ذلك ، توجد بعض الحلول لتجاوز هذا القيد



كيف ترى رسائل WhatsApp المحذوفة باستخدام سجل الإشعارات على Android

تمامًا كما يمكنك قراءة رسائل Instagram المباشرة دون رؤيتك من خلال سجل الإشعارات ، فإن الشيء نفسه ينطبق على رسائل WhatsApp المحذوفة. استفد من سجل إشعارات Android لقراءة محادثات WhatsApp حتى بعد حذفها. ولكن سيتعين عليك تمكين هذه الميزة على هاتفك أولاً.

افتح إعدادات هاتفك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الإخطارات.

في الإخطارات ، قم بالتمرير لأسفل وحدد الإعدادات المتقدمة.

إعدادات إخطار Android المتقدمة

بعد ذلك ، انقر على خيار سجل الإشعارات وتحقق مما إذا كان ممكّنًا على الشاشة التالية. إذا لم يكن كذلك ، فقم بتبديله إلى "تشغيل".

تاريخ الإخطار Android

بمجرد التشغيل ، سيقوم هاتفك بتسجيل جميع الإخطارات خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتضمن هذا أيضًا أي نصوص WhatsApp تتلقاها. لذلك ، يمكنك التحقق من سجل إشعارات هاتفك في أي وقت تريد قراءة رسالة WhatsApp التي تم إرسالها إليك ولكن تم حذفها بعد ذلك. هل لاحظ أن السجل سيكون مزدحمًا بالرسائل الأخرى. الطريقة الوحيدة لتقليل ذلك هي تعطيل الإشعارات من التطبيقات غير المرغوب فيها.

كيف ترى رسائل WhatsApp المحذوفة مع الوسائط على iPhone

على عكس Android ، لا تحتوي أجهزة iPhone على خيار سجل الإشعارات. لذلك ، لا توجد طريقة لمشاهدة محادثات WhatsApp المحذوفة على iPhone. ولكن هناك خدعة يمكنك من خلالها مشاهدة أي محتوى وسائط محذوف يتم إرساله عبر WhatsApp.

كيفية البحث عن الإشارات المرجعية في Google Chrome

افتح تطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك.

اضغط على أيقونة الترس في الركن الأيمن السفلي من الشاشة لفتح الإعدادات.

ضمن الإعدادات ، حدد الدردشات.

حدد خيارات الدردشة على iPhone

ستجد خيار الحفظ في Camera Roll على الشاشة التالية. يتم إيقاف تشغيله افتراضيًا. تبديل تفعيل هذا الخيار.

تم تعطيل حفظ iPhone في ألبوم الكاميرا

بمجرد التمكين ، سيتم حفظ أي وسائط يتم إرسالها مع الرسالة في ألبوم الكاميرا بجهاز iPhone. لذلك ، بينما لا يمكنك قراءة محادثة تم سحبها ، يمكنك على الأقل مشاهدة أي وسائط مشتركة حتى بعد حذفها.



تدعي بعض تطبيقات الجهات الخارجية أنها تتيح لك قراءة رسائل WhatsApp المحذوفة. ومع ذلك ، يجب تجنب مثل هذه التطبيقات ، لأنها تشكل خطرًا على الأمان والخصوصية.

أسئلة وأجوبة

الآن بعد أن عرفت أنه يمكن رؤية الرسائل المحذوفة ، مع وجود قيود ، إليك بعض الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.

س: كيف يمكنني استعادة صور WhatsApp المحذوفة نهائيًا؟

ج: يمكنك استعادة صور WhatsApp المحذوفة إذا لم تحذف ملفات الوسائط من هاتفك عند مسح الدردشة أو تمكين النسخ الاحتياطي لصور WhatsApp. تعد استعادة نسخة احتياطية قديمة طريقة أخرى لاستعادة الصور.

س. هل يمكن لاستعادة نسخة احتياطية قديمة من WhatsApp إعادة الرسائل المحذوفة للمستخدمين الآخرين؟

لا ، لا يمكن لاستعادة نسخة احتياطية قديمة استرداد رسائل WhatsApp المحذوفة للمستخدمين الآخرين. هذا لأنك تستعيد سجل دردشة WhatsApp الخاص بك.