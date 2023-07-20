تعرف على موقف المزين من قيادة ابوقير للأسمدة

قرر إدارة نادي ابوقير للأسمدة تجديد الثقة في ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للإستمرار في قيادة الفريق في الموسم المقبل بدوري المحترفين موسم 2023/2024.

وأكد احمد نبيل مدير الكرة بنادي ابوقير للأسمدة أن الإدارة استقرت على استمرار ايمن المزين ليقود الفريق في دوري المحترفين بعد المستوي الجيد الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يكتمل تشكيل الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة ويشهد الجهاز تواجد محمد عطية في منصب وخالد الزيني مدربا لحراس المرمي.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق خلال الأسبوع القادم استعدادا للموسم القادم بعد أكثر من جلسة مع الإدارة تم خلالها وضع خطة اعداد الفريق والمراكز التي تحتاج للدعم بلاعبين جدد.

من ناحية أخري وجه النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الدعوة لأكثر من 20% من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الساعة الواحده ظهرا بنفس اليوم ونفس المكان ويكتمل النصاب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.