تموين المنيا: ضبط 6 طن مخللات داخل مصنع بدون ترخيص بمطاي

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 6 أطنان من المخللات ، داخل مصنع يزاول نشاطه بدون ترخيص، خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، ومباحث التموين ومفتشي الأغذية على مصانع المواد الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق، إلى جانب ضبط عدة مخالفات متنوعة من سلع و أغذية بدون فواتير، ومنتهية الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، وتكثيفها على المحال التجارية والمخابز ، ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية، والإشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.