المركزي التركي يرفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو 2023، رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، لتصل إلى 17.50%، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها المركزي التركي معدلات الفائدة في تحول كبير في سياسة تركيا بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان المركزي التركي رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي بمقدار 650 نقطة أساس 6.5% متخليا عن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخفض معدلات الفائدة، لتصل إلى مستويات الـ15%، وهو أقل من التوقعات البالغة 20%.

وبرفع الفائدة لهذا المستوى في تركيا، فإن البلاد تتخلى عن سياسة استمرت لسنوات عكس التيار العالمي بتشديد معدلات الفائدة.

كان رفع سعر الفائدة والنبرة المتشددة، أقوى إشارات الانعكاس في السياسة النقدية لتركيا، بعد سنوات من السياسة المتساهلة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعطى الأولوية للنمو والاستثمارات.

لكن رفع معدلات الفائدة بأقل من التوقعات يضغط على الليرة التركية والتي هبطت لمستويات تاريخية الأربعاء، مقابل الدولار بسبب مخاوف رفع الفائدة بأقل من المتوقع، خاصة بعد تراجع الليرة التركية بأكثر من 30 % منذ بداية العام الجاري.

التضخم السنوي في تركيا

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51 % في أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة الليرة بسبب سياسة أردوغان المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة، لكن معدلات التضخم هبطت إلى 38.2 % في يونيو الماضي ولكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعا مرة أخرى مع تهاوي قيمة العملة.

الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا مقابل الدولار، الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بأقل من المتوقع كما حدث في الاجتماع الأخير.

سجلت العملة التركية انخفاضا قياسيا عند 26.9 مقابل الدولار متراجعة عن مستوى 26.3505 الذي سجلته عند إنهاء المعاملات أمس الاثنين.

وتراجعت الليرة التركية 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 20 بالمئة هذا الأسبوع، مما يفي بتعهده بمزيد من التشديد لكبح التضخم.

وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش الخميس القادم.

قال أحد المتداولين: "الأخبار التي تقول إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة ستكون أقل من توقعات السوق تؤدي إلى انخفاض الليرة".