النقض تؤيد المشدد 5 سنوات لمتهم بالإتجار في الحشيش بمصر الجديدة

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في الحشيش وأديت الحكم الصادرة ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لاتجاره في الحشيش بمنطقة مصر الجديدة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قاوم بالقوى موظف عمومي رائد شرطة بأن قام بدفعه لحمله على الامتناع عن اداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه بالجريمة محل الاتهام الأول حال كونه من القائمين على تنفيذ احكام قانون مكافحة المخدرات.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات, بتغريمه خمسين الف جنيه لما اسند اليه وبمصادرة المخدر المضبوط والزامه المصاريف الجنائية.