مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة بطريق رأس غارب الغردقة

لقي اليوم الخميس شخص مصرعه وأصيب 3 أخرون إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم و إيداع الجثة مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.



وكان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر يفيد بحادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات م ص ه 62880 بمنطقة رأس شقير بطريق رأس غارب الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر وتم إخطار مرفق إسعاف البحر

وتبين مصرع شخص وإصابة ثلاثة اشخاص آخرون بإصابات متفرقة جمعيهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية وإيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي و نقل المصابين لمستشفي رأس غارب لتلقي العلاج اللازم