مصرع شاب فى حادث تصادم بطريق العلمين

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل بالكيلو 60 بمدخل جبل حامد بطريق مصر العلمين

وتلقت غرفة عمليات المرور أخطارًا من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالكيلو 60 بمدخل جبل حامد بطريق مصر العلمين أتجاه القاهرة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف ،وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل " تريلا " وأسفر الحادث عن وفاة أحمد ح ع ، 25 سنة ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم الخميس، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية من مخدر البودر وطلق ناري فرد خرطوش.

كما أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لفحصها ولبيان مدى فاعلية المادة المخدرة والجدول المدرجة به، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

وتعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته (كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية