"خناقة" بين اتحاد الكيك بوكسينج والمواي تاي بسبب "الجربيلينج"

حذر الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم من إقامة بطولات تخص رياضة «الجربيلينج» التي تعد ضمن أحد لجان الاتحاد وضمن لائحة النظام الأساسي التي تم نشرها في فبراير 2021.

وقال محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إن اتحاد الكيك بوكسينج وقع في مخالفة صارخة للمرة الثانية على التوالي بعد الدعوة لإقامة بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج المقامة في ستاد القاهرة الدولي وتضم رياضة «الجربيلينج» ضمن فعاليات البطولة وهو أمر يخالف اللوائح والقوانين ويضع مسئولي الاتحاد تحت طائلة العقوبات.

وتابع أنه يتم تجهيز ملف كامل بالتعديات من جانب اتحاد الكيك بوكسينج لتقديمها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يخطرهم بما حدث من تجاوز صدر من جانب الكيك بوكسينج لإقامة بطولة تضم أحد الرياضات التابعة للاتحاد المصري للمواي تاي.

وحذر رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي من إقامة بطولات دون الرجوع إليه مع احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين سواء كانوا أشخاص أو هيئات رياضية والذين يحاولون أن يقيموا بطولات تضم ألعاب تخص الاتحاد المصري للمواي تاي وتعد ضمن لجانه.

وتم إشهار الاتحاد المصري للمواي تاي اتحاد رياضي في يوم 16 فبراير 2020 ليباشر أعماله في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واتحاد المواي تاي الرياضي هيئة رياضية تمارس الرياضيات الآتية بأنواعها وفروعها وتشمل على 5 ألعاب وهم مواي تاي، مواي بوران، واي كرو، الفنون القتالية المختلطة MMA والجرابلينج و قوة الرمي.