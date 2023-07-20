بروتوكول تعاون بين القومي للترجمة والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية

وقع المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ومدير الدراسات بروتوكول تعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

جاء ذلك بحضور مديرة المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي ومدير الدراسات بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية الدكتور عباس زواش ورئيس قسم الترجمة العلمية بالمعهد الدكتورة نجلاء بطرس.



يشمل التعاون مجال النشر المشترك وإصدار الكتب المترجمة عن الفرنسية في مجالات الآثار والحضارة المصرية القديمة وأيضًا تقديم دورات تدريبية مشتركة للطلبة والباحثين في مجالات الترجمة التخصصية من الفرنسية إلى العربية وتنظيم مسابقات كشاف المترجمين لتدريب أجيال جديدة من المترجمين في المجالات التخصصية في الترجمة على رأسها الحضارة المصرية القديمة والدراسات القبطية والإسلامية.

‎المركز القومي للترجمة يطلق الطبعة العربية من "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"

‎‏‎صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة" و العمل هو باكورة سلسلة أصحاب الهمم التي يطلقها المركز لتضاف إلى باقي سلاسل إصداراته.



‎وأكدت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة أن السلسلة تصدر: "في إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم وبإيمان الهيئة الاستشارية للمركز القومي للترجمة الدائم أن أصحاب الهمم بما لديهم من قدرات وإمكانات جديرون بأن تتوفر لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع

‎ والعمل يصدر باكورة لسلسلة من الأعمال التي تعاقد المركز عليها وستصدر تباعًا

‎‏‎التزامًا من المركز وإيمانًا بقضية مجتمعية يلزم على جميع مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الثقافية مواجهتها بتكافل العمل المؤسسي وبجهود جميع فئات المجتمع المختصة بهذه القضية المهمة، ونسعى من خلال إصدار هذه السلسلة الجديدة إلى تحقيق التوعية المجتمعية والتثقيف فيما يخص التعامل مع المواطنين من أصحاب الهمم من حيث محورين مهمين وهما:القواعد الإرشادية للتعامل واستراتيجيات الدمج في المجتمع

‎‏‎عنوان الإصدار الأول في سلسلة أصحاب الهمم: "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة" من تأليف ديفيد سوسا ومن ترجمة راقية جلال الدويك ومراجعة المصطلحات هبة أبو النيل.



‎‏‎ويتناول هذا الكتاب طبيعة تركيب المخ البشري بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم بمختلف أنواعها مركزًا على طبيعة المشكلات الانفعالية والسلوكية التي يمكن أن تصيب هؤلاء الأطفال ويتميز الكتاب بقسم تطبيقي تحت عنوان "استراتيجيات تؤخذ في الاعتبار يختص بتوضيح التطبيقات العملية للبحوث الواردة في فصول الكتاب.

‎‏‎يتكون الكتاب من عشرة فصول :"المخ والتعلم"،"عندما تبزغ صعوبات التعلم"،"اضطرابات الانتباه"،صعوبات الكلام"،"أشكال عجز القراءة"،"صعوبات الكتابة"،"إعاقات الرياضيات"،"الاضطرابات الانفعالية والسلوكية"،"اضطراب طيف التوحد"و أخيرا استنتاجات ختامية"

‎‏‎ومن خلال الكتاب تظهر محاور ذات أهمية واستراتيجيات لازمة، منها: القواعد الإرشادية للعمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،استراتيجيات الاندماج في التعلم والاحتفاظ به،استراتيجيات العمل مع التلاميذ المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة،تعزيز مهارات اللغة الشفهية،اقتراحات لبناء الثقة لدى تلاميذ اضطراب الكتابة،خفض مخاطر احتمالات السلوك المضاد للمجتمع،تحسين التعلم لدى أطفال اضطراب طيف التوحد،التدخلات العلاجية مع الأطفال والمراهقين ذوي اضطراب طيف التوحد

‎‏‎مؤلف الكتاب الدكتور ديفيد سوسا المستشار الدولي في علم الأعصاب التعليمي،قام بتحرير وكتابة العديد من الكتب والمقالات في صحف تربوية رائدة حول تطوير العاملين بالمجال وتعليم العلوم و بحوث المخ ،حاصل على العديد من الجوائز من المؤسسات المهنية

‎‏‎المترجمة راقية جلال الدويك ،كاتبة ومترجمة وأخصائية نفسية، صدر لها :"أهل الوداد"،"حتى ترضى"،حاصلة على الجائزة الكبرى في الترجمة من مؤسسة أخبار اليوم ووزارة الثقافة عن ترجمتها لرواية "رحلة الخروج و

‎‏‎من ترجماتها: "دليل النجاة من الألم"،"الجماعات البؤرية: النظرية والتطبيق"، "علم النفس الاجتماعي للجندر، الأولاد والبنات يتعلمون بصورة متباينة" و"علم النفس والطبيعة الإنسانية.