فحص وعلاج 1699 مواطن في قافلة علاجية بالمنيا

اعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، ان القافلة الطبية والعلاجية بالمجان بقرية شارونة بمغاغة شمال المحافظة ، قامت بفحص وعلاج 1699 مواطن .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 17 و 18 من يوليو الجاري ، بقرية شارونة بمركز مغاغة، حيث نفذت القافلة من خلال 8عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة .

وتم الكشف على 1699 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها، 287حالة جراحة ، 326 حالة أطفال، 272 باطنة، 85 نساء ، 63 تنظيم الأسرة، 78 أسنان، 171 رمد، 267 جلدية، 150 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 110 تحليلا ً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية و 80 كشف مبكر للضغط والسكر، و 5 حالات خلع أسنان، وتحويل 25 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 182 مترددا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.