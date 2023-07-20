عاصفة تدمر مصنع فايزر للقاحات كورونا (شاهد)

شهدت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، إعصارًا قويًّا تسبب في تدمير مصنع فايزر الشركة الرئيسية المصنعة للقاحات كورونا.

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع لحظة وقوع دمار بمصنع فايزر المصنعة للقاحات كورونا.

أوضح الفيديو تعرض ولاية نورث كارولاينا لإعصار مدمر، أدى لإلحاق ضرر كبير في مصنع فايزر، الشركة الرئيسية المصنعة للقاحات كورونا.

تبين في الفيديو تحويل مصنع فايزر إلى أنقاض، بسبب الإعصار المدمر.

أظهر الفيديو أيضًا حجم الضرر الكبير الذي تعرض له المقر الرئيسي للشركة المصنعة للقاحات كورونا، والذي تحول إلى أنقاض بسبب الإعصار المدمر، الذي تعرضت له الولاية.

خسائر مصنع فايزر من العاصفة:

أعلنت إدارة مصنع "فايزر" أن الإحصاءات الأولية للخسائر تظهر تدمير 50 ألف حاوية محملة بالأدوية، كانت بداخل المصنع، عندما ضرب الإعصار مبنى المصنع، وأُصيب الكثير من الأشخاص بجروح.

يُعد مصنع "فايزر" واحدًا من أكبر المصانع المنتجة للأدوية في العالم، ويعتبر مصنع فايزر في نورث كارولينا من أكبر المصانع في العالم، إذْ يمتد على مساحة 1.4 مليون قدم مربع، أي حوالي 467 ألف متر مربع، من المساحة التصنيعية للشركة، والتي تبلغ 250 فدانًا.

قالت وسائل إعلام أمريكية أن الإعصار تسبب في تناثر الأجهزة والكثير من الأدوية التي ينتجها المصنع تحت الأنقاض، لكن لم تبلغ إدارة المصنع عن وقوع إصابات خطيرة بين العاملين في المصنع.

تنفق شركة "فايزر" حوالي 500 مليون دولار لتوسيع منشأة لتصنيع الجينات في سانفورد بولاية نورث كارولينا، ما يساعد على زيادة إنتاج العلاجات الخاصة بالحمض النووي.

تتخذ شركة "فايزر" من نيويورك مقرًا لها، وسعت لزيادة حصتها في مجال العلاجات الوراثية المتنامية، التي يمكن أن تقدم علاجات تحويلية للمرضى، الذين يعانون من أمراض غير قابلة للشفاء فيما مضى، بحسب "بلومبيرج".

يعتبر استثمار فايزر جزءًا من خطة استثمارية أوسع لتخصيص 5 مليارات دولار في مشاريع رأسمالية مقرها الولايات المتحدة، وضخت بالفعل 100 مليون دولارًا في مصنع سانفورد في عام 2017.

جدير بالذكر أن شركة فايزر واجهت انتقادات عدة بسبب ما قامت به من ممارسات تسويقية خلال جائحة كوفيد-19، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصحية الأمريكحية أن لقاح فايزر "آمنًا وفعالًا".

https://twitter.com/i/status/1681759725334183937