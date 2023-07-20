وزارة العمل: بدء دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية عن بدء دورة تدريبية مجانية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة ، بمركز تدريب بركة السبع ، ضمن خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى تساهم في تحسين مستويات معيشتهم ويزيد من مشاركتهم في عمليات التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أفاد فيه أنه تم حضور افتتاح الدورات التدريبية لمهنة التفصيل والخياطة ، والمهن الأخرى بعد تخرج الدفعة السابقة بنجاح بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بالمواقع التالية : اشمون - شبين الكوم - منوف - بركة السبع - سرس الليان ، بحضور مسئولي المركز ومدير منطقة عمل قويسنا ، ومدير مكتب التشغيل ببركة السبع .

وأضاف مدير المديرية ان مسؤولي التدريب أكدوا أن المتدربين متحمسين للتدريب بشكل مبشر ، وان نتاج التدريب من مخرجات تُظهر جودة المنتجات ، وجهد المتدربات ، اللاتي يتم تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة المختلفة ، والتى يتم التنسيق معها باستمرار وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها ، ومنوهاً إلى ان ما تقدمه وزارة العمل لمراكز التدريب في الآونة الأخيرة وتبنى مسؤولية تأهيل الشباب لسوق العمل وانطلاقاً نحو غداً أفضل للشباب .