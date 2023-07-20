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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: بدء دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

دورة تدريبية جديدة
دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية عن بدء دورة تدريبية مجانية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة ، بمركز تدريب بركة السبع ،  ضمن خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى تساهم في تحسين مستويات معيشتهم ويزيد من مشاركتهم في عمليات التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 .

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وأوضحت وزارة العمل في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أفاد فيه أنه تم حضور افتتاح الدورات التدريبية لمهنة التفصيل والخياطة ، والمهن الأخرى بعد تخرج الدفعة السابقة بنجاح بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بالمواقع التالية : اشمون - شبين الكوم - منوف - بركة السبع - سرس الليان ، بحضور مسئولي المركز ومدير منطقة عمل قويسنا ، ومدير مكتب التشغيل ببركة السبع  .

وأضاف مدير المديرية ان مسؤولي التدريب أكدوا أن المتدربين متحمسين  للتدريب بشكل مبشر ، وان نتاج التدريب من مخرجات تُظهر جودة المنتجات ، وجهد المتدربات ، اللاتي يتم تدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع  المحافظة المختلفة ، والتى يتم التنسيق معها باستمرار وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها ، ومنوهاً إلى ان ما تقدمه وزارة العمل لمراكز التدريب في الآونة الأخيرة وتبنى مسؤولية تأهيل الشباب لسوق العمل وانطلاقاً نحو غداً أفضل للشباب .

 

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