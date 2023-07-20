سوهاج: فتح باب التقديم للدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، عن فتح باب التقدم للدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر من يوم الأحد 23 من شهر يوليو حتى يوم الأربعاء 26 يوليو 2023م تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم .

وقال الدكتور هشام أبو زيد، إن مديرية العمل بسوهاج بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الاقصر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة تم الإعلان عن بدء الدورة التدريبية الخامسة على الفندقة الشاملة بالمحافظة وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالكوثر،المعد بأحدث التجهيزات والمعدات .



وأضاف مدير المديرية أن التدريب يتم علي الأقسام التالية : المطبخ _ الإشراف الداخلي _الأغذية والمشروبات.



وأوضح أبو زيد أن التدريب يهدف إلى صقل الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة ومدة الدورة ( ستة اسابيع) أربعة اسابيع بمركز التدريب المهني بالكوثر واسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب من ذوي الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب.



وأشار مدير المديرية إلى أن مميزات التدريب هي :

_ الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الاقصر .

_ شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانا تسمح للمتدربين بتغير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر وكافة الأوراق الثبوتية .

_ بدل انتقال نقدي يومي قدره (60 جنيهاً) لكل متدرب تُصرف في نهاية الدورة مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي.

_ تأمين ضد إصابة العمل.

_ زي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

_ الأولوية في فرص العمل المناسبة بالحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.



شروط التقديم :

_ الحصول على مؤهل عالي أو متوسط .

_ السن لا يزيد عن 35 سنة.

_ إجتياز المقابلة الشخصية.

_ حسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة.



الأوراق المطلوبة للتقديم :

• صورتين من بطاقة الرقم القومي.

• صورتين من المؤهل الدراسي.

• شهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية).

• برنت تأميني ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية).

• صورتين شخصيتين.

• صورتين من الموقف من التجنيد للذكور.

• شهادة قيد ( كعب عمل).

• سيرة ذاتية للمتقدم.

يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل - الدور الثاني - طريق أسيوط سوهاج – بجوار محكمة الأسرة.

وسوف يتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.