شركات عالمية تهتم بالبحث عن الذهب بمصر والبدء في إنتاجه (شاهد)

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك شركات عالمية مهتمة بالبحث عن الذهب في مصر والبدء في انتاجه.

وتابع "الملا" خلال تصريحاته عبر فضائية "الغد"، اليوم الخميس، أنه كان يوجد بمصر شركة شلاتين الوطنية ومنحت عدد من التراخيص للشركات العالمية للبحث عن الذهب.

وأضاف أن مصر يوجد بها كشف جيد للذهب بجنوب مصر بجبل إيقات والاحتياطي الخاص به بلغ 1.2 مليون أوقية ذهب وقابل للزيادة .

الملا: التوصل لاتفاق مع باريك جولد وسنتامين على البنود التجارية لاستغلال المعادن

أعلن الملا عن توصل الوزارة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الانجليزية على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التى فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة.

وأكد الوزير أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التى حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين، خاصة وأن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.

سنتامين العالمية للذهب: مصر تتوافر فيها عوامل النجاح





وفي سياق آخر، التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق علي هامش منتدي مصر للتعدين .

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية، و تم استعراض التعاون والشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأكد رئيس سنتامين العالمية ان شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثماري، مشيرا إلي أن مصر تتوافر فيها عوامل النجاح و يمكنها ان تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية.