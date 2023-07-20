باسم حلقة يلتقي ريتا باجدويني سكرتير عام اتحاد لتوانيا لكرة القدم



استقبلت ريتا باجدويني سكرتير عام اتحاد لتوانيا لكرة القدم باسم حلقة نقيب السياحيين ومنظم المهرجانات والبطولات والمعسكرات للفرق الرياضية لبحث التعاون الرياضي بين الفرق الرياضية المصرية واللتوانية في كرة القدم وغيرها من الالعاب الرياضية الجماعية في كرة السلة والطائرة واليد.



واكد باسم حلقة ان هذا اللقاء ياتي في اطار تنشيط وترويج السياحة الرياضية بين البلدين واتاحة فرص الاحتكاك الدولي للفرق الرياضية المصرية مع فرق اوروبية واقامة المعسكرات للفرق المصرية في اطار العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.



واضاف حلقة ان الاتحاد اللتواني رحب بالتعاون مع الاندية والاتحادات الرياضية المصرية. واكد باسم حلقة انه سيكون علي تواصل خلال الفترة القادمة بعدد من الاتحادات الرياضية والنوادي المصرية حول فرص الاعداد والترتيب لاقامة مباريات ومعسكرات رياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية.



و رحبت ريتا باجدويني بالتعاون مع الفرق الرياضية المصرية وانها ستساعد بالتواصل مع الاتحادات الرياضية اللتوانية الاخري.