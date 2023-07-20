إنطلاق فاعليات برنامج التأهيل العسكري بشباب ورياضة سوهاج

إنطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل العسكري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة للطلاب الراغبين في الانضمام للكليات العسكرية.



ويتم التدريب بصالة نادي المحليات ومضمار العاب القوي باستاد سوهاج الرياضي وحمام سباحة استاد سوهاج وذلك يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع .



ويشمل البرنامج التاهيل البدني والرياضي والذي يتم علي أسس علمية سليمة وبتخطيط دقيق للأحمال التدريبية لكي يصل الطالب إلى المستوى المطلوب في إختبارات الكليات العسكرية وكذلك قفزة الثقة والسباحة والتأهيل النفسي.



وتقدم وزارة الشباب والرياضة والمديرية هذا البرنامج بسعر رمزي للطلاب حيث يبلغ قيمة الإشتراك الشهري 200 جنيه " مائتي جنيه فقط.



وقال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة أن هذا البرنامج تقدمه وزارة الشباب والرياضة كخدمة للمجتمع وبناء على ذلك فإن سعر البرنامج رمزي ووجه بالعمل على زيادة أعداد المشاركين وتوسيع قاعدة المشاركة.