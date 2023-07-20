صرخات المرضى تتعالى والدواء "غير متاح"

مطالب بتوفير حلول

عانى سوق الدواء المصري الآونة الأخيرة عددًا من الاضطرابات والأزمات تهدد صحة المرضى وتأرق حياتهم، نتيجة نقص المعروض من الأدوية التي يعتمد عليها الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة.

ولعل تلك الأزمة تتضح جليًا مع صرخات العديد من المواطنين الذين بثوا شكواهم على مواقع التواصل الاجتماعى والصحف وعلى قنوات التليفزيون لمعاناتهم من نقص الأدوية المستوردة في الصيدليات، وخاصة أدوية الأورام أو الهرمونات أو المناعية.

أسباب الأزمة

ومن هنا طالب أعضاء نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية بعقد اجتماعات لجميع أطياف صناعة الدواء، مثل المصنعين والصيادلة والموزعين، لبحث الوضع الحالي، ووضع ضوابط للسوق بما لا يضر بالمريض.

من ناحيته، أرجع "المركز المصري للحق في الدواء" السبب في الأزمة إلى ضعف المنتج المحلي، وأنه بدءًا من المواد الفعالة وحتى الأحبار التي يكتب بها على شرائط الدواء، كلها تستورد من الخارج، بالتالي فهذه الصناعة دائمًا ترتبط بسعر الصرف.

طلبات إحاطة من النواب

العديد من الأجهزة الرقابية والتشريعية طالبت بضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الدواء، حيث فجر عدد من أعضاء مجلس النواب، قضية نقص بعض الأصناف من الأدوية من السوق واختفاء أصناف أخرى رافعين طلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى؛ رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت.

فاتورة استيراد الخامات الدوائية

في هذا السياق أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، أن أزمة تناقص الأدوية بالسوق المصري بدأت منذ 3 شهور، حتى وصلت لأدوية حيوية ومنقذة للحياة مثل أدوية الغدة والهرمونات والسكر مع اختلاف أسمائها.

وأرجع فؤاد، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، الأزمة إلى ارتباط صناعة الدواء بالدولار، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد الضخمة لصناعة الدواء وغلاء الخامات الدوائية التي تحتكر تصديرها كل من الهند والصين.

وعن تصنيع الدواء محليًا، أشاد المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، بجهود الدولة في هذا الشأن من خلال مشروع استراتيجي مستقبلي لتوطين صناعة الدواء وتأسيس مدينة الدواء المصرية، وهناك بالفعل مشروعات لإنتاج الإنسولين، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء معقدة وتحتاج لمدة زمنية قد تصل ل10 سنوات لذا فالدولة عليها توفير حلول حتى تلك اللحظة.