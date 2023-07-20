إزالة 15حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية لمدن وقري محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

وأسفرت حملات الإزالة بنطاق 5 مراكز، عن تنفيذ 15 قرار عبارة عن ازالة حالتي تعد بمساحة 1020 م2 بشبراخيت، و5 حالات تعد بمساحة 101 م 2 بأبو المطامير،حالتي تعد بمساحة 82 م 2 ب دمنهور، حالتي تعد بمساحة 80 م2 بالدلنجات، 3 حالات تعد بمساحة 46 م2 بكوم حماده، حالة تعد بمساحة 10 م2 برشيد .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضحت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.