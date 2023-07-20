الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي بعد اقتحام سفارتها في بغداد

اقتحام سفارة السويد
اقتحام سفارة السويد في بغداد

أعلنت السويد استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، بعد اقتحام سفارتها في العاصمة بغداد، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

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اقتحام السفارة غير مقبول على الإطلاق

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم، إن اقتحام سفارة بلاده في العاصمة العراقية بغداد الذي وقع في وقت سابق "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف في بيان له اليوم الخميس، أنه من الواضح أن السلطات العراقية تخفق بشكل خطر في مسؤوليتها عن حماية البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين.

اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في وسط بغداد

وقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في وسط بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجا على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد.

وذكر المكتب وزارة الخارجية السويدية، أن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان، وأدان الهجوم مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية.

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي.

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