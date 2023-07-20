عقارات الإسكندرية المنهارة عرض مستمر.. وعمارة الجمرك لن تكون الأخيرة

وصل قطار انهيار العقارات لمنطقة الجمرك بغرب الإسكندرية ليستيقظ الأهالى بصوت انهيار أحد العقارات القديمة المتهالكة مما تسبب فى سقوطه على سور خارجى لمدرسة بجوار العقار مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع بين المواطنين وأولياء الأمور الذين تصادف تواجدهم بالمدرسة لتقديم أوراق أبنائهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة تفيد بانهيار أحد جزئى لأحد العقارات بمنطقة الجمرك دون إصابات بشرية، انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية ورئيس حى الجمرك، بالفحص والمعاينة تبين أن العقار آيل للسقوط ومتهالك، وتساقطت أجزاء منه على المدرسة، وحرر الحى محضرًا فى القسم لسرعة إخلاء العقار من السكان وسرعة تنفيذ قرار الهدم، مؤكدة أن السكان لم يستخرجوا رخصة الهدم.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، إن الحى عاين العقار، وتبين خطورته على حياة سكانه، وتم إصدار قرار بهدمه، إلا أن هناك 3 أسر رفضوا الإخلاء.

ولفتت إلى أن العقار الذى يقع فى 19 متفرعًا من شارع زاوية القلعى، تم عرضه على لجنة المنشآت، وأن المدرسة خالية من الطلاب، ولم يسفر انهيار الأجزاء الخارجية من العقار عن وقوع أى إصابات.

وقالت إنه تمت إزالة الأجزاء المعلقة الخطرة من خلال إدارة المشروعات فى الحى، ويوجد مهندس المنطقة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه العقار الصادر له قرار هدم، وعمل إخلاء إدارى للسكان.

من جانب آخر شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الأجزاء المتهالكة من عقار قديم بمنطقة اللبان، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المارة والمواطنين. كانت قد تلقت غرفة عمليات حى الجمرك فى الإسكندرية شكوى من عدد من المواطنين تفيد بوجود خطورة داهمة بالعقار رقم 18 بشارع الطورينى بمنطقة اللبان، عبارة عن أجزاء متهالكة معرضة للسقوط.

ومن حى الجمرك إلى منطقة باكوس بوسط المدينة، التى شهدت انهيارًا جزئيًا لعقار قديم مكون من 3 طوابق، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وتحولت المنطقة إلى حالة من الكر والفر، خوفًا من تساقط شرفات العقار، وذلك لضيق عرض الشارع وخوف المارة من الموت مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع بين المواطنين، وفر قاطنو العقار هاربين من الموت. فيما جرى نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقال إبراهيم حسن أحد الجيران بعقار باكوس، إنهم فوجئ قبل صلاة المغرب بانهيار جزئى للعقار وسقوط أجزاء من العقار رقم 146 بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس بنطاق الحى. أضاف أن العقار مكون من 3 طوابق، بناء قديم، وسقوط أجزاء من سور سطح العقار على شرفتين بالطابقين الأول والثانى بالطريق العام. وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إدارى للعقار من السكان مع عمل كوردون أمنى حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. أسفر الحادث عن مصرع كل من مصطفى خميس «بائع»، وسيف الله سيد وسهير حجاج ربة منزل، تصادف مرورها أسفل العقار وقت وقوع الحادث، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

وأضاف السيد على أحد الجيران بالمنطقة تساقط عقارات الإسكندرية بتلك الوتيرة المنتظمة قد يتحول إلى ظاهرة، إذ تدفع المدينة ثمن البناء المخالف والعشوائى الذى أسّس له فساد الأجهزة المحلية وإدارات المحافظات على مدار سنوات، إلى جانب الضغط المتزايد على مرافق المدينة وأساساتها بحجة «التطوير»، تحديداً فى المناطق القريبة من شاطئ البحر، التى تواجه منذ عامين حالة من جنون الهدم، التى تشمل عقارات سكنية أو مبانى تراثية، تمهيداً لبناء بعض الفنادق أو الكبارى.

ونتيجة لذلك، شهدت الإسكندرية 22 حادث انهيار عقار منذ بداية عام 2023، فلم يكن انهيار عقار «ميامي» الشهير حادثاً عابراً أو عارضاً فى المدينة التى اعتاد أهلها سماع أنباء القتلى والمصابين تحت أنقاض العقارات، لتكمّل مسلسل سقوط المبانى الذى يهدّد الإسكندرية خلال العقد الماضى.

وأكد مصدر مسئول بحى شرق، أن المحليات دورها يقتصر على تحرير المحاضر للمخالفات، أما التنفيذ فيلزم وجود قوة شرطية سواء كانت تنفيذ لإزالة المخالفة أو لإزالة العقار بأكمله. فى حال حدوث مخالفة يقوم مسئولو الحى بتحرير محضر بها وحال استمرار المخالف يتم تحرير محضر استئناف أعمال وفى المرة الثالثة يصدر قرار بإزالة المخالفة.

وأوضح المصدر أنه فى العقارات غير الآمنة إنشائيًا يتم صدور قرار الإزالة من المحافظ ويقوم الحى بمخاطبة قسم الشرطة من أجل إخطار السكان بالقرار وإخلاء العقار فى مدة لا تتجاوز عن أسبوع، مشيرًا إلى أنه فى غالبية الحالات يقوم السكان بإمضاء إقرار بتحملهم المسئولية حال عدم الإخلاء أو يرد قسم الشرطة بتعذر تسليم قرار الإزالة للسكان.

وأشار المصدر إلى أن إخلاء العقار المهدد للحياة وإزالته لا يتم إلا فى وجود قوة شرطية، لذلك تنفيذ قرارات الإزالة 90% يقع على عاتق قسم الشرطة وليس الحى.

وفى سياق متصل قال إبراهيم معروف أستاذ التاريخ ونظريات العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية إن بعض ملاك تلك العقارات الآيلة للسقوط اعتادوا تخريب العقارات بأساليب مختلفة، وأحياناً زرع شىء ينفجر فى باطن الأرض تحتها، ما يؤدى إلى سقوطها «وكأنه قضاء وقدر». وأضاف أن الهدف من ذلك هو «منع عودة السكان إليها مرة أخرى، للاستفادة من الأرض وحدهم من دون شريك، من خلال بيعها أو بناء عقار جديد عليها دون أن يكون لأحد السكان أى حصص، وفى حالة ترميم العقار بقرار رسمى، لن يستفيد المالك شيئاً، بل سيدفع ثمن الهدم أو الترميم والبناء مجدداً دون عائد». وفى حالة عقار حى الجمرك المنهار بالإسكندرية، كان المتوفى الوحيد هو مالك العقار نفسه، الذى دخل قبل انهياره بدقائق، ولم يعلم أحد ماذا فعل، وما إذا كان فعل شيئاً أدى لانهيار العقار قبل خروجه أم لا.