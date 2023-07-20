العراق: طالبنا السويد باتخاذ إجراءات واضحة تحد من تكرار حرق المصحف (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أجرى اتصالًا مع نظيره السويدي أمس، ونوه إلى احتمالية تكرار حرق المصحف، إثر موافقة الجانب السويدي ومنحه إجازة لحرق نسخة من القرآن؛ متذرعًا بأن القانون السويدي يتيح حق التظاهر والتعبير عن حرية الرأي.

وقال "الصحاف" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية العراقي حذر من أن أفعالًا كهذه، لا يمكن أن توضع في سياق حرية التعبير والتظاهر، بل تثير الازدراء بمشاعر المسلمين ورموزهم وكيانهم حول العالم، لافتا إلى أن الشعب العراقي مؤمن ويحترم كل الأديان والمقدسات والرموز.

وأشار إلى أن التنسيق لايزال قائمًا بين العراق والسويد من خلال المسار الدبلوماسي، قائلًا إن «عدم التزام الجانب السويدي بما ينبغي اتخاذه من إجراءات في حوادث كهذه، قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين».

وواصل الصحاف أن الوزارة أصدرت بيانًا صباح اليوم، أدانت فيه بأشد العبارات اقتحام وحرق السفارة السويدية في بغداد، مشددا على أنه ستتم محاسبة المقتحمين .

وأكمل أن السلطات المعنية بادرت بتطويق المكان، وتفريق المحتجين؛ الذين تم التعرف على أعداد منهم»، قائلًا إن رئيس الوزراء العراقي، وجه خلال اجتماع للحكومة، بمحاسبة المقصرين من المسئولين الأمنيين.

وجدد التزام العراق بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، مشددًا على أهمية اتخاذ الجانب السويدي لإجراءات واضحة، تحد من تكرار الأعمال الشنيعة المرتبطة بحرق المصحف.

واختتم الصحاف أنه :"يجب عدم السماح لأي فرد تكرار استفزاز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وحرق نسخ القرآن الكريم، فهذه أفعال تأتي في سياق ممنهج، وتعيد الحياة لبيئة التطرف الديني والتمييز العنصري، وتضع جميع الأطراف إزاء مواقف حرجة".

العراقيون يقتحمون سفار السويد ببغداد

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأشعلوا فيها النيران، وذلك تنديدًا بسماح ستوكهولم لتجمع صغير بإحراق نسخة من المصحف والعلم العراقي.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن شخصين ينويان التجمع الخميس، أمام السفارة العراقية.

وقال المنظم إنّه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، بحسب وكالة الأنباء السويدية، التي أشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي.

وكان اقتحم عشرات المتظاهرين الخميس 29 يونيو مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، بينما بدأ القضاء العراقي إجراءات المطالبة بتسليم الشخص الذي أقدم على هذه الفعلة وهو من أصل عراقي.

ووصل المتظاهرون إلى باحة السفارة الداخلية بعدما اقتحموا البوابة الرئيسية وأنزلوا العلم السويدي ثم انسحبوا إلى خارج مبنى السفارة.

وأضرم ذلك الشخص النار في نسخة من المصحف أثناء احتجاج صغير خارج مسجد العاصمة السويدية، ستوكهولم، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى.

وتوعد المحتجون في العراق، بالتظاهر مرة أخرى الجمعة أمام مبنى السفارة، بينما انتشرت القوات الأمنية حول المبنى، بعد انسحاب المتظاهرين.

وجاء الاحتجاج بعد تغريدة لمقتدى الصدر، طالب خلالها بمظاهرة "حاشدة غاضبة" في بغداد، للمطالبة بطرد السفير السويدي من العراق، احتجاجًا على "سماح حكومته بحرق نسخة من المصحف".

وأصدرت اللجنة المركزية التي تشكلت لتنظيم احتجاج على تدنيس المصحف، بيانًا طالبت فيه بانطلاق مظاهرة أخرى الجمعة، في العاصمة العراقية، إضافة إلى مظاهرات أخرى في محافظات البلاد المختلفة "حسب رغبة المواطنين".

أدانت السويد اقتحام سفارتها فى بغداد، اليوم الخميس، محملة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، "ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية"، مضيفة أن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها".. مؤكدة أن طاقم السفارة السويدية في بغداد بخير.