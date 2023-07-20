الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الكونغ فو يطير إلى أبيدجان استعدادا للبطولة الإفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

سافرت بعثة منتخب مصر الوطني للكونغ فو إلى مدينة أبيدجان صباح اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية الثامنة التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 25 يوليو الجاري بكوت ديفوار.

 

من جانبه قال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن البطولة الإفريقية الثامنة للووشو كونغ فو تشهد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة.

 

وتابع رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو أن لاعبي المنتخب استعدوا جيدا لمنافسات البطولة الإفريقية الثامنة من خلال معسكر مفتوح ومغلق قبل موعد البطولة من أجل تكثف الجرعة التدريبية قبل السفر للمشاركة في البطولة.

قوام بعثة منتخب الكونغ فو لبطولة أفريقيا

وتضم بعثة الفراعنة 11 لاعب ولاعبة بواقع 7 لاعبين في الساندا عمر ممدوح علي، محمود  عاطف السيد، أحمد  إسماعيل محمد، جمعة  رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء  رجب عوض، ياسمين سليم علي، فيما يضم منتخب  الأساليب 4 لاعبين وهم يوسف محمود كمال، مروان  عاطف عبد المقصود، سارة صلاح محمد، روئ خالد علي.

الجهاز الفني لمنتخب الكونغ وفو

ويضم الجهاز الفني والإداري لبعثة المنتخب المصري للكونغ فو كابتن عماد عيسى مدرب  منتخب  الساندا، كابتن رمضان محمد رمضان مدرب  منتخب  الأساليب، والحكم  الدولي عصام سليمان، الحكم الدولي أحمد فواد، الحكم الدولي آيات سليمان حسن واللواء عصام  خاطر أمين عام الإتحاد الإفريقي ورئيس لجنو التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للكونغ فو و المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للووشو كونغ فو رئيس البعثة.

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