أستاذ زراعة: إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة سيؤدي لنقلة نوعية بالمنطقة

قال الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، إن إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي سيؤدي إلى نقلة نوعية في صناعة الأسمدة بالشرق الأوسط وليس مصر فقط.

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مصر تصدر لـ56 دولة من المجمع الصناعي الثاني

وأضاف فتحي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مصر تصدر لـ56 دولة من المجمع الصناعي الثاني، وهو ما يوفر عملة صعبة، وبخاصة أن كل دول أفريقيا في حاجة إلى الأسمدة".

المنافسون لنا في الشرق الأوسط ليست لديهم انواع الأسمدة التي ننتجها

وتابع أستاذ الزراعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات: "المنافسون لنا في الشرق الأوسط ليست لديهم انواع الأسمدة التي ننتجها عدا المغرب، لأن لديها مخزون كبير من الفوسفات، ومصر مميزة في الأسمدة الأزوتية والمركبة".

وأكد: "أناشد الدولة بتدشين مجمع لصناعة الأسمدة الحيوية، وبخاصة أن هناك فقر كبير في هذا النوع من الأسمدة، وبالتالي فإن صناعتنا لها ستوفر لنا عملة صعبة، كما أن لدينا نقص كبير في هذه الأسمدة، لأن التوجه للزراعة العضوية بدأ في آخر عامين".

