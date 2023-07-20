محافظ البحر الأحمر يوجه بتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات

أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، توجيهًا هامًا يهدف إلى ضمان جاهزية المستشفيات وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وإشرف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربي، على تشكيل فريق إشراف للمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وقام فريق المتابعة بزيارة مستشفى القصير المركزى يومى الثلاثاء والأربعاء، الموافق 18 و19 يوليو 2023، للتأكد من جاهزية المستشفى وتقديم الدعم اللازم. ضم الفريق عددًا من الخبراء الطبيين والمسؤولين الصحيين بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، منهم دكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات، ودكتور هشام عاشور من إدارة الطب العلاجي، ودكتورة دعاء أبو القاسم مديرة إدارة مكافحة العدوى، ودكتور مينا مجدي من إدارة مكافحة العدوى، و نجلاء محمد مديرة إدارة التمريض .

وتضمنت جولة الفريق في المستشفى التأكد من سير العمل بكامل طاقتها ومتابعة أعمال التطوير بها. كما تم التأكيد على استمرار تواجد الفرق الطبية وتدريبها على أساليب مكافحة العدوى وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربي، على التزام الوزارة بتقديم كافة الدعم للمنشآت الصحية بالمحافظة وتوفير جميع الامكانيات لتحسين الخدمات الطبية وإرضاء المنتفعين. تأتي هذه الجهود ضمن سعي المحافظة من خلال مديرية الصحة لتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

المستشفى

المستشفى