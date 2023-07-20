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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العمل تفتتح دورة تدريبية جديدة على المشغولات اليدوية بسانت كاترين

وحدة التدريب المتنقلة
وحدة التدريب المتنقلة

افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة المشغولات اليدوية ، وذلك  بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمدينة سانت كاترين ،  لعدد 10 متدربات من بدو مدينة سانت كاترين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديا ، وتأهيلها لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها ، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية .

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وقال أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن الوزارة أطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمدينة سانت كاترين، لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية، والتي يستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل، وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم التسجيل للحصول على الدورات التي توفرها المديرية لأبناء محافظة جنوب سيناء لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة ، ويتم تقديم الدورات مجاناً ، كما يتم تسليم زى التدريب للمتدربين، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري، أو بدء مشروع صغير ومساعدتهم في ذلك ، كما يتم التدريب على أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم في وزارة العمل .

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