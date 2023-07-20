الإمكانيات التنظيمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "الإمكانيات التنظيمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

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جد 62 جمعية شريكة في الوادي الجديد

وذكر التقرير، أن التحالف يتمتع بإمكانيات تنظيمية هائلة حيث يتكون من 34 كيانا تنمويا ويتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، وعلى سبيل المثال يوجد 62 جمعية شريكة في الوادي الجديد و18 جمعية شريكة في شمال سيناء و34 جمعية شريكة في جنوب سيناء.

التحالف يصل إلى كل مستويات التنظيم الإداري

ويصل التحالف إلى كل مستويات التنظيم الإداري من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكا لمؤسساته وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة و5600 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية و30 ألف جمعية قاعدية قامت بتقنين أوضاعها.

و1كر التقرير أن التحالف لديه كوادر بشرية متميزة حيث يجمع 18600 موظف وعامل داخل مؤسساته أغلبهم من حملة المؤهلات العليا ومن كل التخصصات والمجالات، كما شارك 251 ألف متطوع في أنشطته بعام 2022 وتم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع مع تنظيم برنامج تدريبي لبناء قدراتهم.