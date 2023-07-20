معسكر تدريبي لريادة الأعمال والتوظيف بجامعة أسيوط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن تنظيم معسكر تدريبي لريادة الأعمال والتوظيف وإنشاء الشركات الطلابية الناشئة (startup spark 2023) بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط ، تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين مديرية العمل، وجامعة أسيوط ، وذلك في إطار الحرص الدائم على تشجيع الطلاب والخريجين على تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال وتحقيق الاستقلال المالي مع توفير فرص مميزة للتوظيف ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية من أجل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لشباب الخريجين من الجامعات لتأهيلهم لدخول سوق العمل وتكثيف أعمال التوعية والتثقيف والتدريب على مستحدثات سوق العمل والتغيرات التى يمكن ان تطرأ عليه .

وقال سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن هذا المعسكر التدريبي سيكون بمتابعة وإشراف يومي منه شخصيا ومن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستهدفين المشاركين في التدريب عدد (350) شاب وفتاة من الطلاب والخريجين على حد سواء ، كما يهدف المعسكر إلى توفير فرص التعلم والتدريب للشباب الطموح في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم فرص التوظيف للخريجين وتشجيع إنشاء شركات طلابية ناشئة.

وأضاف مدير المديرية، أنه من المقرر أن يتضمن المعسكر فرصًا للاستفادة من خبرات متخصصين في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال جلسات وورش عمل تدريبية حول التوظيف وإدارة الموارد البشرية، وكيفية بدء مشروع تجاري ناجح، كما تعقد جلسات متخصصة في التمويل وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى معرض للمشاريع الابتكارية للطلاب، وكذلك تحويل أفكار المشاركين إلى شركات ناشئة، وتقديم فُرص التمويل للأفكار الواعدة.كما يتاح للحضور فرص التوظيف المباشر، وكذلك فُرص الحصول على برامج تدريب مجانية من خلال الشركات الراعية للمعسكر.

وأكد مدير المديرية، أن من مميزات حضور المعسكر هي توفير مبيت لطلاب الجامعة مجاناً خلال فترة المعسكر، وشهادات حضور معتمدة من نادي ريادة الأعمال ، وفرص للتوظيف بمشاركة كبرى الشركات الراعية للمعسكر ، وفرص الحصول برامج تدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال والشركات ، والحصول على دعم لتمويل الشركات الناشئة المميزة ، كما يتضمن برامج ترفيهية ورياضية وثقافية وفنية خلال فترة المعسكر.