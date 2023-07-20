الإسكندرية تستضيف البطولة العربية الـ 23 لكمال الأجسام للعام الثاني (فيديو)

علق الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي الأفريقي لكمال الأجسام، على استضافة الإسكندرية البطولة العربية الـ23 لكمال الأجسام للعام الثاني تواليا.

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وقال "فهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "ليس من المعتاد أن يتم تنظيم بطولة عربية أو قارية في بلد مرتين متتاليتين، وجميع الجول أشادت ببطولة العام الماضي ولاقت قبولا غير عادي عند الناس".

التنظيم كان على أعلى مستوى

وأضاف: "التنظيم كان على أعلى مستوى والإقامة كانت في أفضل فنادق الإسكندرية، والملعب كان عصريا ومميزا للغاية، وفي نهاية البطولة كانت الإشادات كثيرة والكل أرسل لي التهاني والشكر على كرم الضيافة والاستقبال، ولذلك، بدأت الدول تطلب إعادة إقامة البطولة هذا العام في الإسكندرية، وتم الموافقة على ذلك، وستكون أكثر نجاحا من بطولة هذا العام ولن تقل عنها".

تخصيص مكان لاستقبال الوفود

وأكد أن المحافظ قرر بالتنسيق مع مسؤولين بمطار برج العرب أن يتم تخصيص مكان لاستقبال الوفود وتسهيل دخولهم بأسرع وقت ممكن، والانتقالات ستكون على أعلى مستوى وفندق إقامة البطولة من أكبر فنادق الإسكندرية المطلة على البحر.