عقود عمل لذوي الهمم بجنوب سيناء

تلقت وزارة العمل تقريرا ًمن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بشأن توفير 8 فرص عمل لذوى همم من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة العمل نحو تشغيل ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل والمشاركة في التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة نحو بذل الجهود لتشغيل ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً متزايداً عاماً بعد عام بتلك الفئة لدمجها مع اقرانهم من الشباب داخل المجتمع وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تساعد على الاستفادة من وإمكانياتهم وقدراتهم في دعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، انها تلقت تقريراً من اشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أوضح فيه أنه توقيع عقود العمل بمقر المديرية وإتخاذ ما يلزم نحو تعيينهم فى احدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ،. وذلك استمراراً لجهودها في تشغيل ذوي الهمم في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر داخل المحافظة في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة وتوفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف مدير المديرية انه تم تكليف مديريات العمل بالمحافظات من قبل وزير العمل في العديد من اللقاءات داخل ديوان عام الوزارة بمتابعة تشغيل ذوي الهمم داخل المنشآت للتأكد من حصولهم علي الحد الأدنى للأجور وكافة حقوقهم ومستحقاتهم التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستيفاء نسبة ال 5 ٪ من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة، ومنوهاً إلى استمرار المديرية في بذل المزيد من الجهود من خلال مكاتبها ومناطقها لتشغيل ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها بالتعاون والتنسيق مع كافة المنشآت والجهات المعنية.