17 مجلة علمية بسوهاج تحصل على أعلى التقييمات فى تصنيف الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت إنجازًا جديداً للعام الثانى علي التوالي وتقدماً في تصنيف المجلس الاعلي للجامعات، وذلك بعد حصول 17 من مجلاتها العلمية على أعلى التقييمات للمجلات المصرية والمحلية، طبقاً لهذا التصنيف خلال شهر يوليو 2023، وذلك في العديد من التخصصات المختلفة.

ووجه الدكتور مصطفي عبد الخالق، التهنئه لجميع القائمين علي تلك المجلات العلمية لحصولها علي اعلي التصنيفات، مما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً، مؤكداً حرص الجامعة على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والإندماج في منظومة البحث العلمي، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات العلمية من خلال تدشين المجلات العلمية المحكمة، كمصدر مهم من مصادر المعلومات في المجالات البحثية المتنوعة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدمت في تقييم مجلاتها العلمية هذا العام في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقدم للتقييم 20 مجلة علمية منهم 17 مجلة حصلت على تقييم 7/7 كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية مُحكمة، وحصلت مجله واحده علي 5-6 أي قاربت لأعلى تقييم، واخري حصلت علي ٦ نقاط، كما حصلت احدي المجلات علي ٥ نقاط، موضحاً ان عدد المجلات العلمية بالجامعة الحاصلة علي تقييم 7 نقاط بلغ العام الماضي 12 مجلة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته بحصول مجلات جامعة سوهاج العلمية على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن ذلك يعد بمثابة شهادة نجاح وتميز وتقديراً لما تم بذله من جهود مكثفة على مدار الفترة الماضية لرفع شأن الجامعة والارتقاء بها والتي توجت بالحصول على هذا التقييم.

وذكر الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أنه طبقًا للتصنيف حصلت المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الطب البشري علي 7 نقاط وهي Egyptian Journal of Neck Surgery and Otorhinolaryngology ومجلة Egyptian Journal of Clinical Ophthalmology ومجله Egyptian Journal of Orthopedic Research ومجلة Sohag Medical Journal.

وحصلت المجلة الدولية في الاثار Ejar Egyption Jornal of Archaeological and Restoration studies على 7 نقاط، و المجلات العلميه التي تصدر عن كليه التربيه علي 7 نقاط وهي المجلة التربوية وSohag University International Journal of Educational Research ومجلة شباب الباحثين فى العلوم التربوية.

وحصلت كلاً من مجلة Sohag Engineering journal التي تصدر عن كلية الهندسة، ومجلة علوم وفنون التربية البدنية والرياضية التي تصدر عن كلية التربيه الرياضية، ومجلة Egyptian Jornal of Lingustics and Translation التي تصدر عن كلية الالسن و مجلة Journal Of Sohag Agriscience التي تصدرها كلية الزراعة علي ٧ نقاط ايضاً.

كما حصلت كلاً من مجلة كلية الاداب، ومجلة ابيدوس التي تصدر عن كلية الاثار، ومجلة مركز حضارات البحر المتوسط ومجلة Sohag Journal Of Sciences التي تصدر عن كلية العلوم وJournal of Environmental Studies علي 7 نقاط ايضاً

و حصلت المجلة المصريه للبحوث والدراسات الاسلاميه التي تصدر عن كلية الاداب علي 5-6 نقطه، ومجلة شباب الباحثين التي تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث على ٦ نقاط، كما حصلت مجلة البحوث التجارية المعاصرة علي ٥ نقاط.