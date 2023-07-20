الإعلامي صالح العرياني.. داعم الموهوبين وذاكرة النجوم

يتميز صحفي الفن عن غيره بأنه يعد مرجعاً فريداً لعالم النجوم والمشاهير، لارتباطه الدائم بالفن وصناعه ونجومه، ومتابعة سيرهم وتقصى أعمالهم والكتابة عنهم، وعادة ما يتمتع بذاكرة حديدية وحضور ذهني متقد، إذ يكفي أن تسأله عن أي واقعة أو عمل فني حتى ينطلق سارداً وشارحاً وفاصحاً عن معلومة تجهل تفاصيلها.



ويعد الصحفي الفني أرشيفًا مكتنزًا بالمعلومات الفنية لكل الراغبين في معرفة أخبار النجوم.. ومن أهم الصحفيين السعوديين الذين صنعوا بصمة قوية في هذا المجال الإعلامي صالح العرياني.

من أكثر ما ميز تجربة الإعلامي صالح العرياني اهتمامه بمد يد العون للمواهب الشابة ووضعهم على طريق النجومية، سواء من خلال علاقاته الواسعة بصناع الدراما من مخرجين ومنتجين وكتاب وكبار النجوم، أو بنصائحه التي تشكل مسارًا نحو النجومية والشهرة.. ولذلك ارتبط اسمه بظهور جيل جديد من المواهب الشابة اللواتي أصبحن نجمات الدراما السعودية والخليجية.

"المصدر الأكثر دقة لأخبار النجوم السعوديين".. هكذا يُوصف الإعلامي صالح العرياني الذي ارتبطت بداياته المهنية بمؤسسة عكاظ، وأصبح رئيسًا للقسم الفني في مجلة رؤى الأسبوعية وصحيفة النادي الرياضية اللتين كانتا تصدران عن المؤسسة.. ولأكثر من 15 عامًا في الصحافة الفنية أصبحت تجربته الإعلامية رمزًا للدقة والمصداقية، فلم يحدث أبدًا أن نشر خبرًا عن فنان أو فنانة وتم نفيه لاحقًا، لذلك كانت الأخبار التي ينشرها في الصحافة أو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، سناب شات، تيك توك، مصدرًا مهمًا لكل من يسعى لتوثيق أي معلومة فنية.

أيضًا، تميز العرياني بأنه دائمًا سبّاق في مجاله، ليس فقط في التفرد بنشر الأخبار قبل أي صحفي آخر، بل أيضًا سبّاق في أفكاره وتطوير أدواته المهنية، فهو كان يدرك جيدًا أن الصحافة الورقية ستفقد بريقها مع الزمن، صحيح أنها لن تختفي لكنها لن تتمكن من مسايرة العصر، لذلك كان حريصًا على التفاعل مع الميديا الحديثة بكل أدواتها.

أيضًا كان للإعلامي صالح العرياني إسهام غير مسبوق في اكتشاف المواهب الفنية وكذا نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على صقل هذه المواهب وإعادة اكتشافها، ووضعها على طريق النجومية من خلال صلاته القوية بصناع الدراما.. الأمر الذي جعل كثيرين يطلقون عليه لقب "صانع النجوم".