25 فرصة عمل لذوي الهمم بالإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن تشغيل 25 لذوي همم من أبناء المحافظة في شركة JAE Egypt بالإسماعيلية، وهى إحدى الشركات الحديثة بالمنطقة الحرة، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مكتب تفتيش العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بضرورة العمل على متابعة إستيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وذلك لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، في تقريره الذي تلقته الوزارة، بأن المديرية نجحت في توفير 25 عقد عمل بإحدى الشركات الحديثة بالمنطقة الحرة، و‏التي يبلغ عدد العاملين بها 250 عامل، و‏مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدًا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة للبلاد.

والتقى مدير المديرية أثناء تسليم العقود بمدير شئون العاملين بالشركة أميرة شحاتة، وبحضور سامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش عمل الأحياء،. وحمدى السيد مفتش عمل، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وابتسام ابراهيم مفتش عمل، وذلك لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم بداخلها وكذلك التأكد من حصول ذوي الهمم المعينين.

وأضاف مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.