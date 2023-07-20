الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تشغيل 35 من ذوي الهمم بالسويس

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة السويس قامت بتعيين 35 شاب من ذوي الهمم بإحدى الشركات العاملة في نطاق المحافظة، وذلك في إطار سعيها في تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثماري، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة متابعة واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم في جميع المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وفقاً لأحكام القانون، والتشديد على الأجهزة المعنية بتفتيش العمل والتشغيل التابعة للمديريات بإجراء عمليات الحصر لتلك الفئة داخل المنشآت المستوفاة منها وغير المستوفاة وإتخاذ اللازم نحو ذلك.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، انها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل السويس، أنه تم عقد إجتماع بديوان المديرية بحضور مندوب الشركة لاختيار مايناسبها من ذوى الهمم ،والتوجيه بسرعة إستيفاء النسبة المقررة قانوناً، وعليه تم تعيين عدد 35 وتوقيع عقود العمل لهم بإحدى وتم استلام شهادات القيد الخاصة بهم كإحدي مصوغات تعيينه داخل تلك الشركة.

 الحملات التفتيشية 

وأضاف مدير المديرية استمرار المتابعة على الشركات المنشآت من خلال إجراء الحملات التفتيشية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل التابعة لها، المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، لتشغيل مزيد من ذوي الهمم وظبط المنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المنشآت في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحتهما التنفيذية.

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