الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عودة صرف معاش مصري متوفي لأسرته بعد توقف عامين

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة زوجة أحد العاملين بإيطاليا، بعد تلقى شكوى منها ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها ، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

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وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن «المكتب» تلقى شكوى من المواطنة أ.ع.أ المقيمة بمحافظة الشرقية بشأن تضررها من انقطاع صرف المعاش المقرر لها شهريا من قبل التأمينات الإيطالية INPS عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وذلك دون معرفة أسباب هذا الوقف، وعلى الفور قام المكتب بالتواصل مع كل من «سيتي بنك» المختص بتحويل المعاشات لمستحقيها خارج إيطاليا وكذلك مكتب التأمينات الايطالي المختص، وتم عمل اللازم في هذا الصدد، وقد تبين أن المعاش متوقف منذ عامين تقريباً لعدم استيفاء بعض المستندات المطلوبة ، وقد تم توعية المواطنة إلى آليات الحفاظ على صرف المعاش بشكل دوري ومستمر دون انقطاع.

 المستندات المطلوبة

وأوضح التقرير أنه في ذات السياق انه تم توجيه المواطنة إلى إستيفاء  المستندات المطلوبة، وقام المكتب بموافاة الجهات المعنية بها وتذليل كافة العقبات التي تحول دون صرف المعاش لها، وقد أسفر ذلك عن استئناف صرف المعاش المستحق للمواطنة وقدره 720 يورو بما يعادل نحو 25 ألف جنيه شهرياً، والتي تسلمته بالفعل اعتباراً من شهر يوليو الجاري، كما تقدم المكتب بطلب إلى هيئة التأمينات المختصة لإسترداد كافة المعاشات المستحقة للمواطنة عن فترة إنقطاع المعاش سالفة الذكر، وجاري المتابعة لحين تحويل هذه المستحقات لذويها ، كما جاء في البيان أيضا أن مكتب ايطاليا يتلقى يومياً شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة.

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