القصة الكاملة لإصابة طفل والتخلص من آخر على يد صديقة والدهما

تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق فى واقعة وفاة طفل وإصابة آخر على يد صديقة والدهما، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها للوقوف على ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للطفل الآخر وإرسال تقرير بما لحق به من إصابات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة صديقة والدهما وتركهما للعيش معها وأنها مدمنة هيروين منذ فترة طويلة، وكانت تعتدي عليهما بشكل دائم.

وأشارت أن الطفل الأول المجنى عليه يبلغ من العمر سنة ونصف السنة وشقيقه الثاني المصاب 3 سنوات، وأنها تعدت على الأول بقطعة خشبية أدت إلى خلع كتفه ونزيف برأسه وأصيب الثاني بكسور في القدمين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة ادعت سقوط الطفل المتوفى في بئر السلم وحدوث إصابته، ولكن رجال المباحث شكوا في أقوالها، وتبين أنها قتلته بعد التعدي عليه بالضرب المبرح وأصابت شقيقه.

وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت إرسال الصحيفة الجنائية للمتهمة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل بأحد المنازل بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتهمة مسجلة خطر ومدمنة هيروين وأقدمت على قتل طفل وأصابت الآخر.

وأضافت التحريات أن والد الطفلين يعمل عربجى على عربة كارو، وأنه انفصل عن زوجته منذ فترة، فتركت له الأطفال يعتنى بهم، فكان يترك الطفلين عند صديقته لرعايتهم، وقت عمله، ولكنها كانت تعتدى عليهم بشكل دائم.

وأضحت التحريات أنه يوم الواقعة ترك الأب الطفلين برفقة المتهمة، وذهب لعمله فقامت المتهمة بالتعدى عليهما بقطعة خشب بسبب بكائهم المستمر، ما تسبب فى وفاة الأول بعد خلع كتفه وأصيب الثانى بكسور فى القدمين.