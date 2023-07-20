تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 م؛ لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والتى انطلقت السبت الموافق 15 يوليو.

وقامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، برئاسة الدكتور أشرف محي الدين، بتحصين 23143 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية؛ ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 120 ألف و869 رأس ماشية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها .

وناشدت المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.