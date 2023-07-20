إصابة 6 أشخاص في حادثي سير منفصلين بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، اليوم الخميس، إثر وقوع حادثي سير منفصلين بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، اخطارا بوقوع حادثي سير منفصلين بنطاق مركز منيا القمح، الأول وقع بين سيارة ودراجة نارية علي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة السعديين إتجاه قرية كفر السمري، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

والحادث الثاني وقع بين سيارة ودراجة بخارية توك توك أمام موقف الأتوبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي السعديين ومنيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادثين من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.