البحيرة تنظم ندوة بعنوان "كيف تتجاوز تحديات الحياة بنجاح"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع اتحاد شباب البحيرة ندوة تثقيفية بعنوان "كيف تتجاوز تحديات الحياة بنجاح"، وذلك بحضور 350 شاب وفتاة ومجموعة من أبطال ومقاتلي حرب اكتوبر المجيدة، وبمشاركة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بقاعة وجيه اباظة بنادي الألعاب بدمنهور.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتزامن مع الإحتفال بذكري ثورتي 30يونيو و 23 يوليو.

وخلال الندوة أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق للقوات المسلحة، أن تجاوز تحديات الحياة بنجاح يتطلب تبني نهج إيجابي ومتطور للتعامل مع المواقف الصعبة، وتحديد أهداف واقعية وواضحة والعمل على بناء رؤية إيجابية تساعد على التعامل مع التحديات وهي جزء لا يتجزأ من الحياة، وأن النجاح في تجاوزها يتطلب العمل الجاد والاستعانة بالدعم اللازم والتفاؤل والتصميم.