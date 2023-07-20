الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد| المالديف المصري.. تدفق سياحي عالمى على مرسى علم

مرسى علم
مرسى علم

أكد  محمد كارم، الخبير السياحي، أن مرسى علم تتميز بوسائل جذب متعددة منها المالديف المصري والعلمين، والطبيعة الخلابة، والشعاب المرجانية.

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مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح على مدار اليوم الأربعاء

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وتابع "كارم" خلال تصريحاته عبر فضائية "الكسترا نيوز"، اليوم الخميس،  أن مصر تمتلك جميع أشكال وأنماط القطاع السياحي في 26 محافظة، فكل محافظة مميزة عن الأخرى بعدة عوامل سياحية.

وأشار إلى أن تدفق الحركة السياحية خلال الفترة الماضية كان يعتمد على جزء أو بلدان محددة من السياحة، أما الآن فهناك تدفق سياحي من بلدان عديدة منها بلجيكا، والبرتغال، وإسبانيا، وكل ذلك يساعد بشكل كبير على نشاط السياحة في مصر

 

وواصل كارم إن السائح عند زيارته لمدينة مرسى علم يكتشف الطبيعة الصحراوية، ويرغب في رؤية كل شيء في المدنية.

وأكمل كارم أن  السائح عند زيارته لمدينة مرسى علم يكتشف الطبيعة الصحراوية، ويرغب في رؤية كل شيء في المدنية، قائلا: "يجرى السائح عدة رحلات لا تعوض، منها ركوب جيت سكي في الصباح، ثم يرى الكثبان الرملية في الصحراء، ويركب الجمال، فهو يسجل لحظات مميزة له".

تشهد شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر إقبالا كبيرا من السياح على رحلات الغطس، تزامنا مع فصل الصيف حيث رؤية الكائنات البحرية النادرة تحت الماء والشعاب المرجانية الرائعة والأسماك الملونة، ومداعبة الدرافيل. 

 

 

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