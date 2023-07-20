الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، فيما استكمل بقية اللاعبين المران بفقرات بدنية وخططية متنوعة، بينما أدى الحراس تدريبات قوية تحت اشراف ميشيل يانكون.

وكان الفريق قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات البطولة التي توج الفريق بلقبها.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع حرس الحدود بهدف لكل منهما على استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 33، في المباراة التي شهدت إقامة مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري الـ43 في تاريخه عقب نهاية اللقاء.