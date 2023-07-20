جوجل تختبر أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء مقالات إخبارية

تختبر جوجل Google تقنية ذكاء اصطناعي جديدة تحمل الاسم الرمزي "جينيسيس" يمكنها إنشاء مقالات إخبارية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب ما ورد أظهر عملاق التكنولوجيا الأداة ليس فقط لصحيفة التايمز، ولكن أيضًا للمديرين التنفيذيين في واشنطن بوست ونيوز كورب، التي تمتلك صحيفة وول ستريت جورنال.

استنادًا إلى التقارير الواردة من الأشخاص الذين شاهدوا العرض، يمكن لـ Genesis نقل نسخة من البيانات التي يتم تغذيتها إليها، سواء كانت أحداثًا جارية أو أنواعًا أخرى من المعلومات.

على ما يبدو، تعتقد جوجل Google أن بإمكان الصحفيين استخدامه كمساعد لأتمتة المهام وتحريرها لأشياء أخرى.

ووصفها بعض الأشخاص الذين شاهدوا المظاهرة بأنها "مقلقة". قالوا أيضًا إنه يبدو أنه يتجاهل نوع العمل الذي يدخل في كتابة أجزاء دقيقة وسهلة الهضم.

قال جيف جارفيس الأستاذ الصحفي بجامعة مدينة نيويورك، لصحيفة التايمز إنه يجب على الصحفيين استخدام الأداة إذا كانت هذه التكنولوجيا قادرة على تقديم معلومات واقعية بشكل موثوق.

نظرًا لأن جوجل Google لم تطلق Genesis بعد، لا يمكننا القول ما إذا كان بإمكانها فعلاً، أو ما إذا كان يمكن أن تؤدي بسهولة إلى نشر معلومات مضللة.

كما لاحظت صحيفة The Times ، تتحرك Google بسرعة لنشر تقنية الذكاء الاصطناعي في محاولة للحاق بشركة OpenAI المدعومة من Microsoft. تم القبض على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، Bard، وهي تنشر معلومات خاطئة بمجرد ظهورها لأول مرة على Twitter.

لم تنته المحاولات الأخيرة من قبل بعض المنشورات لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل جيد. كان على CNET أن تصدر تصحيحات بعد أن علمت بأخطاء كبيرة في معظم 77 مقالة مكتوبة آليًا نشرتها تحت عنوان CNET Money byline.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر io9 من Gizmodo قطعة حرب النجوم مليئة بالأخطاء المنسوبة إلى Gizmodo Bot.

قال نائب رئيس تحرير io9، جيمس ويتبروك، إن فريق تحرير الموقع لم يلعب أي دور في نشره، وبالتالي لم يُمنح أي فرصة لتحريره لإجراء تصحيحات قبل نشره.